Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Новой Зеландии выясняет обстоятельства смерти мужчины в автомобиле близ города Крайстчерч, который, возможно, связан с атаками на мечети 15 марта, сообщает издание NZ Herald.
54-летний мужчина попал в поле зрения полиции после того, как в его доме был обнаружен склад оружия. Обыски в его доме были произведены после сообщения местных жителей, указавших на странное поведение одного из соседей.
Подозреваемый был обнаружен в припаркованном автомобиле в пригороде Крайстчерча.
Офицеры полиции вступили с подозреваемым в переговоры, длившиеся около трех часов. На место были высланы штурмовые полицейские отряды и вертолет.
После нескольких часов переговоров сотрудники полиции приблизилась к автомобилю и обнаружили, что мужчина истекает кровью из-за колотой раны.
"Ему была оказана первая помощь, однако спасти мужчину не удалось", - отмечает полиция.
На данный момент неизвестно, как именно мужчина получил ножевое ранение. При обыске в автомобиле не было найдено огнестрельного оружия, но был обнаружен нож.
Полиция на данный момент пытается определить, есть ли связь между этим инцидентом и терактом в двух мечетях Крайстчерча 15 марта.
1бф ар