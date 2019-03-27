Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 8:12

Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Новой Зеландии выясняет обстоятельства смерти мужчины в автомобиле близ города Крайстчерч, который, возможно, связан с атаками на мечети 15 марта, сообщает издание NZ Herald.

54-летний мужчина попал в поле зрения полиции после того, как в его доме был обнаружен склад оружия. Обыски в его доме были произведены после сообщения местных жителей, указавших на странное поведение одного из соседей.

Подозреваемый был обнаружен в припаркованном автомобиле в пригороде Крайстчерча.

Офицеры полиции вступили с подозреваемым в переговоры, длившиеся около трех часов. На место были высланы штурмовые полицейские отряды и вертолет.

После нескольких часов переговоров сотрудники полиции приблизилась к автомобилю и обнаружили, что мужчина истекает кровью из-за колотой раны.

"Ему была оказана первая помощь, однако спасти мужчину не удалось", - отмечает полиция.

На данный момент неизвестно, как именно мужчина получил ножевое ранение. При обыске в автомобиле не было найдено огнестрельного оружия, но был обнаружен нож.

Полиция на данный момент пытается определить, есть ли связь между этим инцидентом и терактом в двух мечетях Крайстчерча 15 марта.

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