Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 8:44

Лондон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Полиция Новой Зеландии приступила к уголовному расследованию после гибели людей в результате извержения вулкана на вулканическом острове, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Заместитель руководителя полиции Новой Зеландии Джон Тимс не сдал вдаваться в детали расследования, однако указал, что следователи тщательно изучат все обстоятельства произошедшего.

"Мы изучим, есть ли те, кто несет уголовную ответственность за то, что не удалось избежать жертв и пострадавших. Мы будем работать с уликами, говорить с людьми и проводить расследование", - указал Тимс.

Агентство отмечает, что расследование может быть, в частности, связано с тем, что туристам разрешили посетить остров, несмотря на то, что в ноябре сейсмологи объявили о повышенном уровне опасности извержения вулкана.

По данным полиции, в момент извержения вулкана на острове находилось 47 человек. Он отметил, что пять человек погибли, еще 31 остается в больницах. Многие из пострадавших получили серьезные ожоги. Остальные пока считаются пропавшими без вести.

Извержение произошло в понедельник на вулканическом острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.

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