Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 8:01

Лондон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Новой Зеландии приступила к расследованию угроз, которые премьер-министр страны Джасинда Ардерн получила в соцсети Twitter, сообщает газеты The New Zealand Herald.

Отмечается, что премьеру в Twitter было направлено сразу несколько сообщений с угрозами, в которых говорилось: "Ты - следующая". К сообщениям были прикреплены фотографии с оружием.

Позже соцсеть заблокировала аккаунт, откуда Дж.Ардерн поступили угрозы.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

После нападения Дж.Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.

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