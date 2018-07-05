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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 3:42 05.07.2018 - 03:42

Нью-Йорк. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Женщина, которая в знак протеста против миграционной политики президента США Дональда Трампа забралась на Статую Свободы в Нью-Йорке и оттуда призывала к своей поддержке, арестована полицией, сообщили СМИ.

Женщина забралась на статую в футболке с надписью: "Поднимайтесь и сопротивляйтесь", и откуда заявила полицейским, что не спустится вниз до тех пор, пока не будут воссоединены семьи мигрантов, разделенные вследствие политики нынешней американской администрации.

Нарушительница порядка провела на статуе около четырех часов, после чего спустилась при помощи полицейских и была препровождена в участок полиции.

Ее личность пока не установлена, отмечают СМИ.

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