Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 10:42

Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция новозеландского города Крайстчерч, где полтора месяца назад произошло нападение на две мечети, обнаружила в одном из домов сверток со взрывным устройством и боеприпасы, сообщает во вторник полиция страны.

"Полиция обнаружила сверток, предположительно, с взрывным устройством и боеприпасами в пустом доме на улице Ньюкасл в Крайстчерче", - говорится в распространенном на сайте управления полиции заявлении.

В дом прибыли саперы и обезвредили содержимое свертка. Этот дом в настоящее время пустует, и в нем не было жильцов, отмечается в заявлении.

Кроме того, полиция Крайстчерча задержала 33-летнего местного жителя, он оказывает содействие следствию. Полиция не сообщает, имеет ли он какое-либо отношение к обнаруженным боеприпасам.

15 марта в мечети в центре Крайстчерча и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате двух нападений погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

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