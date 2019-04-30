Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция новозеландского города Крайстчерч, где полтора месяца назад произошло нападение на две мечети, обнаружила в одном из домов сверток со взрывным устройством и боеприпасы, сообщает во вторник полиция страны.
"Полиция обнаружила сверток, предположительно, с взрывным устройством и боеприпасами в пустом доме на улице Ньюкасл в Крайстчерче", - говорится в распространенном на сайте управления полиции заявлении.
В дом прибыли саперы и обезвредили содержимое свертка. Этот дом в настоящее время пустует, и в нем не было жильцов, отмечается в заявлении.
Кроме того, полиция Крайстчерча задержала 33-летнего местного жителя, он оказывает содействие следствию. Полиция не сообщает, имеет ли он какое-либо отношение к обнаруженным боеприпасам.
15 марта в мечети в центре Крайстчерча и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате двух нападений погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.
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