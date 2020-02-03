Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 15:47

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Греческая полиция пресекла в понедельник попытку около 2 тыс. нелегалов из лагеря "Мория" на острове Лесбос дойти маршем до столицы острова города Метилини, сообщает интернет-портал греческого издания "Катимерини".

Обитатели лагеря решили идти маршем на Метилини в знак протеста против тяжелых условий жизни в лагере, население которого сейчас значительно превышает проектные нормы.

По поступающим с места события данным, полиции пришлось прибегнуть к использованию слезоточивого газа.

В Мории, лагере, рассчитанном максимум на 3 тыс. человек, сейчас находятся более 19 тыс. нелегалов. Многие из них живут в палатках или самодельных убежищах без электричества и горячей воды.

В 2019 году Греция становилась первой европейской страной, до которой добирались нелегалы, желавшие обустроится в Европе.

Сейчас в лагерях на пяти островах в Эгейском море находятся до 40 тыс. человек, в то время как рассчитаны они на 6,2 тыс. человек.

При этом, СМИ отмечают, что правительство греческого премьера-консерватора Кириакоса Мицотакиса ужесточило правила в отношении тех, кто рассчитывает на получение статуса беженца в странах Европы, и рассчитывает на ускорение процедуры репатриации нелегалов, которым было отказано в приеме их прошений.

В частности новый греческий министр по делам миграции Панайотис Митаракис заявлял о намерении еженедельно выдворять нелегалов, которым отказано в предоставлении убежища.

"Те, кому отказано в международной защите, будут быстро возвращены в Турцию, - сказал он в интервью "Катимерини", поскольку все нелегалы добрались до Греции именно через территорию Турции. - Мы полагаем, что это направит недвусмысленное послание тем, занимается переправкой нелегалов".

1ар

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