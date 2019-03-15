Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 8:57

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Новой Зеландии в пятницу совершила контролируемый подрыв на железнодорожной станции в новозеландском городе Окленд после обнаружения там двух рюкзаков, сообщает в пятницу австралийские СМИ.

Близлежащая территория была оцеплена, после чего полицейские провели контролируемый подрыв.

Ранее в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

Позднее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях.

1кю аю

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