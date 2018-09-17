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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 21:25 17.09.2018 - 21:25

***Посетительница ресторана рассказала, что, по словам полиции, пострадавшие - россияне

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Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция продолжает расследование инцидента в ресторане Prezzo в Солсбери, где в воскресенье плохо почувствовали себя два посетителя, сообщает в понедельник полиция графства Уилтшир.

"Несмотря на то, что мы быстро смогли исключить версию об отравлении "Новичком", исследования проводятся, чтобы понять с чем, если с чем-то, пара вступала в контакт, и что могло спровоцировать их плохое самочувствие", - заявил представитель полиции Джонатан Дэвис-Бейтман.

"На данный момент неясно, было ли совершено преступление", - добавил он.

Вечером в воскресенье в полицию графства Уилтшир поступил звонок о том, что 42-летний мужчина и 30-летняя женщина почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo. Пару направили в окружную больницу Солсбери.

В полиции тогда отметили, что "в связи с недавними событиями в городе", экстренные службы предприняли значительные меры предосторожности. Так, сотрудники экстренных служб использовали защитную экипировку и оцепили территорию вокруг ресторана, а посетителей отвели в пустующее здание, где их осмотрели медики.

Медики после проведения необходимых исследований исключили возможность отравления пары "Новичком".

Посетительница ресторана А.Ворн рассказала изданию "Ивнинг стандард", что полицейские сообщили ей, что пострадавшие - россияне.

"Для нас лично это было очень-очень страшно, нам сказал полицейский, что там двое русских, у которых симптомы вируса "Новичок", и, возможно, нам нужно будет поехать в больницу, чтобы сдать анализ крови", - пояснила А.Ворн.

Женщину, которая плохо почувствовала себя в ресторане, А.Ворн описала как "красивую блондинку", которая была "чересчур вежлива", и с которой "было что-то не так".

"Она была действительно необычной, она была сногсшибательна, но ее юбка несколько сползла набок, она немного запиналась и выглядела странно", - сказала А.Ворн.

В понедельник посольство России в Великобритании заявило, что пока не получило подтверждения от Лондона о том, что два человека, пострадавших в результате инцидента в ресторане в Солсбери, являются гражданами РФ.

В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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