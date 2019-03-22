Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 7:48

Рим. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Полицейские саперы работают в районе консульского отдела посольства РФ в Афинах после сообщений о подозрительном предмете, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Речь могла идти о гранате, отмечает агентство.

Камеры безопасности зафиксировали, как два человека на мотоцикле бросили небольшой предмет через забор. В результате нанесен незначительный материальный ущерб, отмечает агентство. Место происшествия оцеплено.

В Греции нередко происходят подобные нападения на государственные и дипломатические учреждения, отмечает агентство.

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