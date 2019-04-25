Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 13:09

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция ранее производила арест одного из будущих участников серии терактов на Шри-Ланке смертника Ильхама Ахмеда Ибрагима, однако затем освободила его, передает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя шри-ланкийского правительства.

"Это был террорист, который (позже) подорвет себя в отеле Cinnamon Grand, и кого ранее отпустили на свободу", - сказал представитель властей.

По данным CNN, И.Ибрагим и его брат Имсат Ахмед Ибрагим - оба смертники, участники терактов - являются сыновьями Мохамеда Юсуфа Ибрагима - одного из важнейших торговцев пряностями на Шри-Ланке.

В полиции ранее подтвердили CNN, что задержали М.Ибрагима: его подозревают в том, что он подстрекал сыновей к совершению терактов, а также помогал им.

Кроме этого, под стражей находятся все члены семьи М.Ибрагима, о присутствии которых в Шри-Ланке полиции известно.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.

CNN в свою очередь отмечал, что террористы "были гражданами Шри-Ланки, финансово независимыми и хорошо образованными представителями среднего класса".

1аю ар

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