Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 1:44

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Полиция в США расследует случай возможного проникновения на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида), сообщают местные СМИ.

"Есть открытое расследование. Как только у нас что-нибудь появится, я сообщу", - сказал представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

Уточняется, что в данный момент ни президента, ни кого-то из его ближайших родственников нет в клубе. Однако ожидается, что они приедут сюда на выходные и проведут здесь каникулы.

За последние 13 месяцев в Мар-а-Лаго произошло два инцидента с незаконным проникновением. В марте была арестована китаянка с ноутбуком, телефонами и другим электронным оборудованием. Она была признана виновной и приговорена к восьми месяцам лишения свободы. Также студент Университета Висконсина был арестован в ноябре 2018 года. В мае он признал себя виновным и получил условный срок.

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