Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 7:54

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Полиция города Сан-Антонио в штате Техас объявила в розыск подозреваемого в стрельбе в ночном клубе, заявил глава местной полиции. Видеозапись опубликована в YouTube-канале городской полиции.

"Я убежден, что вскоре мы опознаем и задержим подозреваемого", - заявил глава полиции Сан-Антонио Уильям Макманус.

Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы два человека скончались, семь человек получили ранения, среди них пятеро госпитализированы в больницы штата.

"Один из погибших - мужчина", - заявил Макманус.

Полиция отреагировала на вызов о стрельбе в ночном клубе Ventura примерно в 20:00 (05:00 по мск).

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