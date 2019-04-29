Стамбул. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Турции задержали 27 человек, предположительно, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, две операции по задержанию подозреваемых прошли в Анкаре и в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
В частности, в Анкаре были задержаны 22 человека. При этом 17 из них являются выходцами из Ирака, а еще пять прибыли из Сирии.
Остальные пятеро подозреваемых были задержаны в Трабзоне за распространение пропаганды ИГ в социальных сетях.
Полиция также конфисковала у задержанных лиц иностранную валюту и электронные носители.
1тэ ар