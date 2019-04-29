Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 16:51

Стамбул. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Турции задержали 27 человек, предположительно, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, две операции по задержанию подозреваемых прошли в Анкаре и в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

В частности, в Анкаре были задержаны 22 человека. При этом 17 из них являются выходцами из Ирака, а еще пять прибыли из Сирии.

Остальные пятеро подозреваемых были задержаны в Трабзоне за распространение пропаганды ИГ в социальных сетях.

Полиция также конфисковала у задержанных лиц иностранную валюту и электронные носители.

1тэ ар

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