Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 14:37

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция нидерландского города Утрехт разыскивает 37-летнего мужчину турецкого происхождения в связи с произошедшей ранее стрельбой в городе, сообщают в понедельник западные СМИ.

Полиция обнародовала фотографию 37-летнего уроженца Турции Гёкмана Таниса.

Правоохранительные органы Утрехта также попросили горожан не приближаться к этому человеку.

Стрельба в Утрехте произошла в понедельник утром. Полиция сообщает об одном погибшем и нескольких раненых. Стрелявший пока что не пойман.

1кю аю

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