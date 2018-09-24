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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:33 24.09.2018 - 17:33

Хельсинки. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии запросила в понедельник у суда региона Варпсинайс-Суоми (Varsinais-Suomi) санкции на арест задержанных по подозрению в совершении экономических преступлений гражданина России и гражданина Эстонии.

Как сообщила пресс-служба полиции, заседание суда состоится во вторник.

Имена задержанных не разглашаются. По данным финских СМИ, они имеют отношение к компании Airiston Helmee, которая за последние годы сделала миллионные вложения в недвижимость в районе архипелага Турку.

В минувшие выходные полиция провела масштабную операцию с участием патрульных катеров и авиации в районе, где скупалась недвижимость. Было проведено 17 обысков на материке и островах. Всего в операции участвовало около 100 сотрудников ЦКП и около 300 человек из различных государственных органов. Среди них были сотрудники пограничной охраны и полицейского управления Юго-Западной Финляндии. Были задержаны три человека, одного из которых в понедельник отпустили.

"Было изъято столько документов и свидетельств, что расследование может продолжиться долго, возможно, до весны", - сообщил журналистам следователь полиции Томи Таскила.

Расследования и задержания связаны с расследованием экономической преступности, проводимым полицией совместно с Налоговой администрацией. Фаза предварительного расследования началась шесть месяцев назад.

В ходе предварительного расследования полиция высказывает подозрения в использовании нелегального труда в сфере недвижимости, отмывании денег, уклонении налогов и махинациях с пенсионными фондами на многие миллионы граждан.

СМИ Финляндии отмечают, что недвижимость приобреталась компанией Airiston Helmee во главе с гражданином РФ, 1964 года рождения, имеющим также паспорт гражданина Мальты в местах близ стратегических объектов Финляндии, и не исключают его связь со спецслужбами России.

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