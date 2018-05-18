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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 10:24 18.05.2018 - 10:24

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции американского штата Флорида задержали человека, открывшего огонь на территории Национального гольф-курорта, принадлежащего президенту США Дональду Трампу.

"(Сотрудники полиции - ИФ) ответили на сообщение о стрельбе на территории Национального гольф курорта Трампа. (Человек, открывший огонь - ИФ) находится под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице местного отделения полиции в Твиттере.

"Информации о жертвах пока не поступало. Дальнейшая угроза отсутствует", - отмечается в сообщении.

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