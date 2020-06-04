Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 9:19

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Департамент полиции штата Флорида расследует обстоятельства ареста 18 мая афроамериканца Патрика Кэрролла, когда один из офицеров полиции, кто арестовывал его, давил ему на шею коленом, сообщил в четверг телеканал CNN.

Мужчину арестовали в городе Сарасота по подозрению в домашнем насилии, а видеозапись происшествия снял прохожий. Однако полиции этот видеоматериал известен не был вплоть до этого понедельника, когда видеозапись получила в Интернете широкое распространение - на фоне массовых выступлений в США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда, которому полицейский тоже давил коленом на шею.

После ознакомления с материалами шеф местной полиции Бернадетт Дипино распорядилась провести внутреннее расследование, а непосредственно замешанного в инциденте полицейского отправили в административный отпуск. На видеозаписи фигурирует еще двое полицейских, однако, как отмечает CNN, пока неясно, применят ли к ним какое-либо дисциплинарное взыскание.

В полицейском докладе, попавшей в распоряжении CNN, один из полицейских утверждал, что Кэрролл сопротивлялся при аресте, поэтому к нему пришлось применить "незначительную силу". В свою очередь Кэрролл заявлял, что сопротивления не оказывал. Однако, напоминает телеканал, после ареста он не просил медицинской помощи и не жаловался на травмы.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом.

Накануне сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

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