Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 14:40

Париж. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники французской полиции задержала трех человек в рамках расследования взрыва в Лионе, произошедшего на прошлой неделе, сообщает газета "Монд".

Среди задержанных - 24-летний алжирский студент, которого считают непосредственным исполнителем теракта. До этого он не попадал в поле зрение полиции.

Помимо него, под стражу помещена мать этого мужчины, а также еще один человек из его окружения. Подробной информации об этом третьем задержанном пока нет. Известно также, что полиция допросила сестру подозреваемого.

Ранее в понедельник мэр Лиона Жерар Коллон сообщал о задержании двоих человек.

Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили 11 человек.

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