Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 13:22

Париж. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Франции принимает меры, чтобы не допустить беспорядков во время первомайских демонстраций, сообщают местные СМИ.

Так, например, в Париже на пути следования участников демонстраций будут закрыты все учреждения, магазины и рестораны. Французская полиция также вводит запрет на парковку автомобилей вдоль этого маршрута.

По словам представителя парижской полиции, цель сотрудников - не допустить повторения погромов во время майских акций в прошлом году. Тогда участники нанесли существенный ущерб многим зданиям и подожгли здание ресторана быстрого питания сети "Макдональдс" рядом с вокзалом Аустерлиц.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в конце прошлой недели заявил, что полиция ожидает на акциях 1 мая 2019 года "крайне жестоких, крайне левых и даже "крайне желтых (участников движения "желтых жилетов" - ИФ)" демонстрантов".

За последние месяцы во Франции неоднократно были зафиксированы серьезные беспорядки во время акций протеста движения "желтые жилеты" против правительства. По мнению многих экспертов, нередко к ним примыкали "профессиональные" хулиганы из ультралевых группировок. Предполагается, что теперь хулиганов заинтересуют и первомайские акции.

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