Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 21:30

Берлин. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Расследование крушения в Германии на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE) легкомоторного самолета с россиянами, в том числе совладелицей авиакомпании S7 Наталией Филевой, будет идти до конца будущей недели.

"Расследование будет идти всю ночь и продлится, скорее всего, до конца недели", - сообщил "Интерфаксу" представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

Он не стал комментировать информацию о том, что в катастрофе погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

"Я не могу это подтвердить, потому что идет расследование. В самолете, по предварительным данным, был пилот и два пассажира, предположительно, россияне. Мы не будем подтверждать (их личности) до тех пор, пока не будем знать наверняка", - сказал он, указав на то, что самолет при крушении полностью сгорел.

В воскресенье вечером на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE) разбился легкомоторный, предположительно, шестиместный самолет, с одним пилотом в составе экипажа и двумя россиянами на борту.

"После удара самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно первым указаниям, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе", - сообщили ранее в пресс-службе полиции федеральной земли Гессен.

Со своей стороны пресс-служба российской авиакомпании сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева. "31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Эгельсбах - это коммуна на территории федеральной земли Гессен.

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