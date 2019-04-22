Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 14:00

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Стражи порядка Швейцарии задержали трех молодых людей после того, как они напали на консульство Турции в Цюрихе, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет кинули на территорию турецкого консульства бутылки с зажигательной смесью из-за чего загорелось ограждение.

На место происшествия прибыли полицейские, патрулировавшие район. Подозреваемые попытались сбежать, однако стражам порядка удалось их задержать. Небольшое возгорание было быстро потушено.

По факту произошедшего инициировано расследование.

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