Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 14:13

Брюссель. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники шведской полиции ранили мужчину, который угрожал осуществить взрыв на вокзале, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Мальмё на юге Швеции.

По словам очевидцев, утром в понедельник мужчина на платформе стал выкрикивать угрозы. У него была большая сумка, в которой, по его словам, находилась бомба.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по подозреваемому и ранили его. После этого он был отправлен в больницу. Информации о том, в каком состоянии находится мужчина, не приводится. Отмечается, что он получил несколько ранений.

На место инцидента прибыли специалисты по разминированию. При этом пока не сообщается, действительно ли в сумке было взрывное устройство.

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