Мадрид. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Испании проводят во вторник эвакуацию людей из мадридского небоскреба "Торре Эспасио" в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы, сообщают местные СМИ.

Речь идет об одном из самых высоких зданий в Испании.

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