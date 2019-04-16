Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 13:39

Мадрид. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Испании проводят во вторник эвакуацию людей из мадридского небоскреба "Торре Эспасио" в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы, сообщает во вторник газета "Эспаньол".

"Полиция в данный момент работает в Мадриде в небоскребе "Торре Эспасио", из которого эвакуируют людей по соображениям безопасности", - говорится в сообщении полиции.

Небоскреб расположен на улице Кастельяно на севере Мадрида.

Речь идет об одном из самых высоких зданий в Испании. Его высота составляет 224 метра, в нем расположены посольства Соединенного Королевства, Канады, Австралии и Нидерландов.

СМИ отмечают, что причиной эвакуации стали сообщения о бомбе, якобы заложенной в посольстве Австралии.

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