Мадрид. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Испании проводят во вторник эвакуацию людей из мадридского небоскреба "Торре Эспасио" в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы, сообщает во вторник газета "Эспаньол".
"Полиция в данный момент работает в Мадриде в небоскребе "Торре Эспасио", из которого эвакуируют людей по соображениям безопасности", - говорится в сообщении полиции.
Небоскреб расположен на улице Кастельяно на севере Мадрида.
Речь идет об одном из самых высоких зданий в Испании. Его высота составляет 224 метра, в нем расположены посольства Соединенного Королевства, Канады, Австралии и Нидерландов.
СМИ отмечают, что причиной эвакуации стали сообщения о бомбе, якобы заложенной в посольстве Австралии.
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