Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 16:50

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия утвердила во вторник рабочие программы по софинансированию совместных оборонных промышленных проектов на период 2019-2020 гг., при пакете инвестиций около 500 млн евро.

Дополнительная сумма в 25 млн евро выделяется для совместных исследовательских проектов в области обороны на 2019 год.

"Сотрудничество в оборонном секторе - это единственный способ защитить европейцев во все более и более нестабильном мире. Мы докладываем наш камень в здание (обороны - ИФ). Совместные проекты конкретизируются. Европейская оборона принимает очертания. На основании этого успешного опыта мы увеличим необходимые средства таким образом, чтобы в 2021 году располагать полноценным европейским оборонным фондом", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии по инвестициям Юрки Катайнен, представляя на пресс-конференции в Брюсселе это решение ЕК.

В материалах Еврокомиссии указывается, что 80 млн евро выделяются на средства защиты вооруженных сил от ядерных, радиологических, биологических и химических угроз и на системы борьбы с беспилотными аппаратами.

На средства разведки, защиту связи и киберпространства приходится 182 млн. Для работы над высокоточными операциями выделяется 71 млн евро. По разделу инновационных оборонных технологий, включая искусственный интеллект, - 27 млн евро.

Кроме того, две программы - Eurodrone (система беспилотных аппаратов) и ESSOR (защищенная межармейская военная связь) получают напрямую соответственно 100 млн евро и 37 млн евро.

Комиссия также объявила во вторник сбор предложений в рамках подготовительной работы по исследованиям в области обороны, которой в 2019 году планируется посвятить 25 млн евро.

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