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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 8:59 11.10.2018 - 08:59

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Около 500 тыс. человек остались без электричества в американских штатах Алабама, Джорджия и Флорида в результате удара урагана "Майкл", сообщают в четверг американские СМИ.

Значительно повреждены жилые дома, разбиты окна и витрины магазинов, многие улицы затоплены.

Для ликвидации последствий удара стихии во Флориде задействованы тысячи сотрудников экстренных служб и 2,5 тыс. военных. На территории штата организовано более 50 пунктов временного размещения, в них сейчас находится почти 7 тыс. человек.

Серьезно пострадал от урагана город Панама-Сити во Флориде. По всему городу повалены деревья, оборваны линии электропередач.

По последним данным, жертвами стихии стали два человека. Один мужчина скончался накануне во Флориде после того, как на него упало дерево. Еще один человек - в Джорджии.

Ураган "Майкл" достиг Флориды накануне, тогда ему была присвоена предпоследняя по мощности категория по шкале Саффира-Симпсона. Затем он обрушился на штаты Алабама и Джорджия.

Ранее в четверг национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что "Майкл" ослаб до первой из пяти категорий. Однако метеорологи предупредили, что опасность по-прежнему сохраняется.

Для Флориды "Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

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