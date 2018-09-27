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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:17 27.09.2018 - 17:17

Нью-Йорк(ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео пообещал КНДР светлое будущее и улучшение отношений с Вашингтоном в случае, если Пхеньян доведет до конца процесс денуклеаризации корейского полуострова.

"Я хочу вновь сказать, что у Северной Кореи может быть очень светлое будущее в случае, если она сдержит свои обещания по окончательной и всецело подтвержденной денуклеаризации", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросу КНДР.

"(Завершение процесса денуклеаризации - ИФ) приведет к позитивным изменениям в отношениях между США и КНДР, процветанию народа Северной Кореи и долговременному миру", - добавил американский госсекретарь.

1ла ар

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