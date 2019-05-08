Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Тегеран не собирается выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил глава МИД Исламской республики Джавад Зариф.
Ранее в этот день президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.
Дальнейшие действия Ирана в полной мере будут предприняты в рамках СВПД, заявил по прилету в Москву глава МИД Ирана, слова которого приводят иранские СМИ.
При этом министр подчеркнул, что Иран "не выйдет из международного соглашения".
Основываясь на правах, предусмотренных пунктами 26 и 36 СВПД, которые касаются механизма разрешения споров, в случае невыполнения обязательств по ядерному соглашению любой страной другие участники сделки могут прекратить выполнение своих обязательств по СВПД в полной мере или частично, сказал глава МИД Ирана.
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