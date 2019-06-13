Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Добиться полного прекращения огня в сирийской провинции Идлиб пока не удается, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"О полном прекращении огня в сирийском Идлибе пока говорить рано", - приводит в четверг его слова агентство "Анадолу".

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