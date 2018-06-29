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Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Действия ИГИЛ и "Джабхат-ан-Нусры" (террористические организации, запрещены в РФ) препятствуют полной имплементации соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Остатки ИГИЛ еще здесь, "Джабхат-ан-Нусра" еще здесь. Сейчас они не допускают полной имплементации сделки по южной зоне деэскалации. Так что кто-то еще остался", - сказал С.Ларвов в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

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Интерфакс