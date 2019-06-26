Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:04

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия.

За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

В резолюции содержится норма о том, что Ассамблея призывает государственные органы Российской Федерации: "освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в "незаконном пересечении границы Российской Федерации"; немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета малазийских авиалиний, выполнявшего рейс MH 17; принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике, и привлечь виновных к ответственности за действия, совершенные в прошлом; сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".

Также в резолюции предлагается Комитету по мониторингу представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств РФ в кратчайшие сроки, но не позднее, чем на сессии, которая состоится в апреле 2020 года.

Кроме того, в резолюции Ассамблея сожалеет о решении парламента РФ приостановить сотрудничество с ПАСЕ и не представлять полномочия своей делегации на открытии парламентских сессий в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах и после парламентских выборов в РФ в сентябре 2016 года.

Также в документе содержится сожаление в связи с приостановлением Россией с июля 2017 года выплат своих ежегодных взносов в бюджет Совета Европы.

В резолюции ПАСЕ предлагается выразить сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны РФ в рамках процедуры мониторинга, а также озабоченность по поводу ряда "негативных тенденций в области демократии, верховенства права и прав человека".

В то же время в документе указывается, что Ассамблея всегда предпочитала диалог как средство достижения долговременных решений.

1на ан

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