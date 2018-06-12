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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 4:30 12.06.2018 - 04:30

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Впервые в истории проходят полноформатные переговоры США и КНДР на высшем уровне.

Американский президент Дональд Трамп и глава Северной Кореи перед началом саммита в расширенном составе обменялись любезностями и в очередной раз пожали друг другу руки на камеру.

Д.Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они добьются успеха.

"Мы добьемся успеха. Я с нетерпением жду работы с вами на этом направлении. Так оно и будет", - сказал он Ким Чен Ыну при журналистах, прежде чем переговоры в расширенном составе перешли в закрытый формат.

По завершении встречи в двухстороннем формате, продолжавшейся около 35 минут, президент США Д.Трамп и лидер КНЛР Ким Чен Ын с балкона отеля поприветствовали собравшихся журналистов, помахав им рукой.

Наблюдатели обращают внимание, что Ким Чен Ын довольно улыбался, Д.Трамп говорил ему что-то.

Оба лидера приветственно помахали журналистам руками.

Переговоры продолжены в расширенном составе. Ким Чен Ын и Д.Трамп сидят друг напротив друга. За столом переговоров члены делегаций - ближайшие помощники руководителей двух стран.

Со стороны США в переговорах принимают участие госсекретарь Майк Помпео, советник по нацбезопасности Джон Болтон, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. С северокорейской стороны - заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Журналистам удалось расслышать слова Д.Трампа о том, что первая встреча прошла "очень, очень хорошо" и у него складываются "прекрасные отношения" с Ким Чен Ыном.

Он заявил лидеру КНДР что они обязательно добьются успеха.

"Мы обязательно добьемся успеха. С нетерпением жду работы с Вами в этом направлении. Так оно и будет", - заявил Д.Трамп.

гк гс

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