Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 18:09

Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что, согласно данным совместного опроса Suffolk и USA Today, половина жителей США согласна с мнением, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 году - это "охота на ведьм".

"Представляете, опрос Suffolk/USA Today демонстрирует, что "50% американцев согласны с мнением, что расследование Роберта Мюллера - это "охота на ведьм", - написал Д.Трамп в Twitter.

Расследование Р.Мюллера было инициировано в 2017 году в связи с тем, что оппоненты Д.Трампа обвинили его в сговоре с Москвой для победы на выборах и предположили, что за победой Д.Трампа стоит вмешательство России в электоральные процессы США.

В начале 2019 года стало известно, что расследование Р.Мюллера близко к завершению.

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