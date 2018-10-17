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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 14:39 17.10.2018 - 14:39

Нью-Йорк. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Более половины опрошенных американцев (51,8%) планируют увеличить или значительно увеличить затраты в предстоящий сезон зимних праздников по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные опроса, проведенного GlobalData Retail.

По словам управляющего директора компании Нила Сандерса, это демонстрирует уверенность в собственном финансовом положении и в будущем экономики США в целом.

Результаты опроса совпадают с прогнозом Национальной федерации розничной торговли (NRF), согласно которому розничные продажи в праздничный сезон увеличатся на 4,3-4,8%. PwC прогнозирует 5%-ный рост потребительских расходов, до $1250 в среднем на человека, включая подарки, поездки и развлечения.

Вместе с тем некоторые эксперты предупреждают, что четвертый квартал 2018 года может ознаменоваться пиком потребрасходов, которые затем пойдут на спад ввиду роста цен, связанного с введением пошлин на импорт китайских товаров.

"Мы ожидаем, что американские потребители неизбежно продемонстрируют рациональное поведение перед лицом введения 10%-ного налога на 5745 наименований товаров на сумму $20 млрд в год, ввозимых из Китая, - сказал старший экономист аудиторской и консалтинговой компании RSM Джо Брусуэлас. - Более того, учитывая намерение действующего правительства увеличить этот налог до 25% в январе, а также перспективу введения 25%-ного налога на импортируемые из КНР товары на сумму $267 млрд в год, можно предположить, что в последнем квартале 2018 года будет наблюдаться всплеск потребления и экономической активности".

По словам эксперта, после этого потребительские расходы и экономическая активность могут начать снижаться.

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