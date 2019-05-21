Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 21:35

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Примерно половина граждан США уверены, что война между их страной и Ираном произойдет в течение ближайших нескольких лет, свидетельствуют результаты опроса.

Согласно данным опроса компании Ipsos, доля жителей США, которые убеждены в скорой войне с Ираном, составляет 51%.

Кроме того, выяснилось, что 60% опрошенных считают, что США не должны наносить превентивный удар по иранским военным, тогда как 12% выступают за нанесение Вашингтоном удара первыми. Остальные затруднились ответить.

Подавляющее большинство американцев (79%) придерживаются мнения, что военные США должны будут дать ответный удар в том случае, если Иран нападет первым. Из них 40% заявили, что Вашингтон должен будет дать "ограниченный" ответ с нанесением авиаударов, тогда как 39% выступают за полномасштабную военную операцию на территории Ирана.

Исследование показывает, что 49% респондентов выразили недовольство тем, как президент США Дональд Трамп действует в отношении Ирана. При этом, 39% американцев одобряют подход американского лидера.

Больше половины опрошенных (53%) заявили, что считают угрозу со стороны Тегерана "серьезной" или "неминуемой".

Опрос проводился 17-20 мая. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

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