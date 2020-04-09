Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 12:56

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 50% всех американских военных моряков, которые у которых подтвердился коронавирус, являются членами команды атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"), сообщили ВМС США.

В настоящее время заболевание выявлено у 548 американских военных моряков. Из них 286 - члены команды авианосца. Большая часть всей его команды, состоящей из 4,8 тыс. человек, уже прошла тестирование.

ВМС США не сообщают, на каких американских военных кораблях еще выявлены заболевшие. Минобороны США в конце прошлого месяца отдало приказ всем видам вооруженных сил не публиковать количество заболевших в конкретных частях и соединениях.

Как сообщалось, авианосец USS Theodore Roosevelt был экстренно направлен на базу на острове Гуам в Тихом океане после вспышки заболеваний коронавирусом на его борту. На берег для карантина сошла большая часть его команды.

Тем не менее, по данным американского командования, около тысячи человек должны оставаться на корабле для обслуживания его ядерной энергетической установки, охраны оружия и поддержания корабль в готовности к выходу в море.

Ранее министр обороны США Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который сообщил о вспышке COVID-19 на его борту.

В понедельник Модли назвал капитана авианосца Бретта Крозье, снятого после сообщений о вспышке коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

"Модли заявил, что Крозье должен был осознавать, что его рапорт попадет в СМИ, и конфиденциальная информация о состоянии на корабле будет опубликована. Если Крозье не думал об этом, то он либо слишком наивен, либо слишком глуп, чтобы быть капитаном такого корабля как этот", - сказал Модли.

По словам Модли, Крозье "предал свой долг офицера".

Капитан в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил командование ВМС США срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

В американском военном командовании выразили недовольство поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

1нв ав

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