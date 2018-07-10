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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Историческим днем бельгийского футбола, который никто не хотел бы пропустить, назвал телеканал RTBF полуфинал футбольного чемпионата мира Бельгия-Франция во вторник.

"Родители изыскивают все средства, чтобы оставить с кем-то своих детей. Взрывной спрос на бэби-ситтеров. До такой степени, что встает вопрос: хватит ли бэби-ситтеров на всех сегодня вечером?", - отмечает RTBF.

В связи с этим телеканал рекомендует специальное приложение по бэби-ситтерам, которое "адаптировано к чемпионату мира".

На вечер вторника приложением обещана готовность 3 тыс. бэби-ситтеров, что, по мнению организаторов, должно быть достаточным. Во время четвертьфинала поступило 800 заявок от родителей. Но на этот раз ожидают рекордную цифру.

1ов пч

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Интерфакс