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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:02 26.09.2018 - 17:02

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Получение строительной лицензии на АЭС "Ханхикиви-1" ожидается в 2019 году, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров.

"Здесь упоминался такой большой наш российский проект в Финляндии как строительство атомной станции "Ханхикиви-1". Мы действительно сегодня это обсуждали, в том числе и вопросы сроков, - отметил Д.Медведев. - Важной контрольной точкой является оформление лицензии на строительство в будущем году. Нужно интенсифицировать работу, несмотря на то, что это коммерческий проект. Мы рассчитываем на активную роль акционеров в этой работе".

Последует.

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