Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:20 26.09.2018 - 17:20

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Получение строительной лицензии на АЭС "Ханхикиви-1" ожидается в 2019 году, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров.

"Здесь упоминался такой большой наш российский проект в Финляндии как строительство атомной станции "Ханхикиви-1". Мы действительно сегодня это обсуждали, в том числе и вопросы сроков, - отметил Д.Медведев. - Важной контрольной точкой является оформление лицензии на строительство в будущем году. Нужно интенсифицировать работу, несмотря на то, что это коммерческий проект. Мы рассчитываем на активную роль акционеров в этой работе".

Как сообщалось, в сентябре 2017 года финский заказчик строительства АЭС "Ханхикиви-1" компания Fennovoima OY заявила, что получение лицензии на строительство станции сдвигается на 2019 года с 2018 года. Первоначально заливка первого бетона, то есть официальное начало строительства, ожидалось в 2017 году.

Заявка на строительство АЭС была подана в правительство Финляндии еще летом 2015 года, лицензия на строительство выдается правительством, но для этого необходимо положительное заключение от Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Как отмечал тогда глава Fennovoima Тони Хемминки, компания рассмотрела ход работы и сдвинула свою цель по получению разрешения на 2019 год. Подготовка документов в течение первых двух лет осуществлялась медленнее, чем ожидалось, и STUK не смог провести свою оценку в планируемом масштабе.

В конце июля 2017 года издание Helsinki Times со ссылкой на гендиректора STUK Петтери Типпана сообщало, что строительство АЭС "Ханхикиви-1" может замедлиться из-за несвоевременной подачи проектной документации. По данным издания, на тот момент Fennovoima еще не предоставила необходимые документы финскому регулятору.

В конце декабря 2013 года "Русатом Энерго Интернешнл" и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Станцию планируется построить в районе Пюхяйоки. Вместе с контрактом на строительство АЭС был заключен 10-летний топливный контракт для будущей станции с АО "ТВЭЛ" на 450 млн евро.

В конце марта 2014 года "Росатом" закрыл сделку по приобретению 34%-ной доли в Fennovoima за 35,9 млн евро. Генподрядчиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает структура "Росатома" RAOS Project Oy. Завершение строительства ожидается в 2024 году, стоимость проекта - 7 млрд евро.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

ах мз ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line