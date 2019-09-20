Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 9:42

Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф вылетел из Тегерана в Нью-Йорк в пятницу, чтобы посетить 74 сессию Генассамблеи ООН, сообщает агентство ИРНА.

Ожидается, что Зариф встретится на полях мероприятия со своими иностранными коллегами, отмечает агентство, не уточняя, с кем именно.

На этой неделе иранские СМИ сообщили, что США все еще не выдали визы президенту Ирана Хасану Рухани и сопровождающей его делегации для поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, которая начитается на следующей неделе. Джавад Зариф затем заявил, что времени для предоставления американских виз членам делегации практически не осталось.

У самого главы МИД Ирана поначалу, как сообщалось, тоже были проблемы с визой, однако в итоге их удалось решить. В отношении него действуют американские санкции, но они не распространяются на поездки в ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ООН находится в контакте с властями США по вопросу выдачи американских виз президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД Джаваду Зарифу, чтобы они смогли посетить Генассамблею ООН.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что позволит президенту Рухани и Зарифу принять участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В четверг стало известно, что власти США предоставили визы и президенту, и главе МИД Ирана.

Как планируется Рухани, должен отправиться в Нью-Йорк в понедельник.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча Рухани с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.

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