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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 12:46 13.09.2018 - 12:46

Мадрид. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Ультраправый кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару поправляется после операции, проведенной в связи с раной, полученной им при нападении в штате Минас-Жерайс, сообщают в четверг бразильские СМИ.

По словам медиков, операция состоялась накануне в больнице Сан-Паулу. Ее проведения потребовало ножевое ранение, которое Ж.Болсонару получил в городе Жуис-ди-Флора. Сын кандидата в президенты Флавиу Болсонару отметил, что операция прошла успешно.

После того, как экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выбыл из президентской гонки, Ж.Болсонару стал фаворитом среди других кандидатов. Нападение на 63-летнего политика было совершено на прошлой неделе по политическим мотивом: нападавший придерживается левых взглядов.

В прошлом Ж.Болсонару был военным. Он не раз подвергался критике за высказывания, носившие женоненавистнический и гомофобный характер. Кроме того, он положительно отзывался о периоде военной диктатуры в Бразилии, продолжавшемся с 1964 года по 1985 год.

Выборы в Бразилии запланированы на 7 октября.

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