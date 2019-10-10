Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 13:41

Стокгольм. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019 год - австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке.

В твиттере Нобелевской премии отмечается, что Токарчук стала лауреатом премии за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ в качестве формы жизни".

В свою очередь Хандке удостоен награды за "важный труд, который при помощи неординарного лингвистического видения раскрыл границы и своеобразие человеческого опыта".

Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой "Путешествие любителей книг". Она добилась настоящего признания с третьим романом "Первобытные и другие времена".

Хандке родился в 1942 году в Каринтии, федеральной земле на юге Австрии. Его первый роман "Шершни" был опубликован в 1966 году. Он зарекомендовал себя как один из самых влиятельных европейских писателей периода после Второй Мировой войны.

1ви аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!