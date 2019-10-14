Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 19:02

Варшава. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Польская партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с большим отрывом - 43,59% от общего числа проголосовавших - вышла вперед на выборах в сейм (нижнюю плату польского парламента), окончательные результаты которых объявила в понедельник избирательная комиссия Польши.

За "Гражданскую коалицию", ближайшего конкурента "Права и справедливости", проголосовали 27,4% избирателей.

Таким образом "Право и справедливость" получает больше половины мест в сейме и сможет сформировать однопартийное правительство.

Парламентские выборы прошли в Польше накануне. Граждане страны избрали 460 депутатов сейма и 100 членов сената.

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