Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 17:16

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" в пятницу в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Агентство Bloomberg, ссылающееся на приглашение, отмечает, что UOKIK не приводит других деталей, а пресс-служба ведомства отказалась от комментариев.

Антимонопольный орган Польши в апреле 2018 года инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток-2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в июне 2018 года направил в адрес UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования.

Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

В уведомлении указано, что в соответствии с законодательством Польши президент UOKIK вправе применить определенные санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKIK (в частности, наложить штраф до 10% годового оборота соответствующего лица).

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Ан фф ки*

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