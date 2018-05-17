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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 14:11 17.05.2018 - 14:11

Варшава. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали в четверг гражданку РФ, которую подозревают в "гибридной" деятельности, направленной против Польши, сообщает национальное радио Польши.

По его информации, женщину зовут Екатерина, она живет в Польше с 2013 года.

В сообщении отмечается, что россиянка будет выдворена в ближайшее время из страны. Еще четыре человека получили пятилетний запрет на въезд на территорию Польши. Об их национальности не сообщается. "Все пятеро подозреваются в разжигании польско-украинской вражды, в том числе по историческим вопросам", - передало радио.

вл аю*

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