Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 17:27

Берлин. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Порядка двух тысяч бастующих польских учителей из ряда городов и населенных пунктов страны во вторник проводят акцию протеста в Варшаве, требуя повышения зарплат, передает агентство Associated Press.

Первые забастовки учителей в Польше начались еще 8 апреля, и некоторые польские школы не работают уже две недели. За это время организаторы успели провести демонстрации в 22 польских населенных пунктах. Однако нынешняя забастовка в Варшаве стала самой масштабной за все это время.

Агентство отмечает, что зарплата польских учителей составляет от 1,8 тыс. злотых до 3 тыс. злотых в месяц ($470 до $780) в зависимости от уровня его профессиональной квалификации. Участники демонстраций требуют повышения уровня зарплаты на 30%.

Правительство Польши предлагает поднять зарплаты учителям на 15%, начиная с сентября 2019 года, но только в обмен на увеличение количества рабочих часов. В профсоюзе это предложение отвергают, заявляя, что учителя в среднем и так работают около 47 часов в неделю.

Бастующие учителя также разочарованы высказываниями политиков о сложившейся ситуации. Так, спикер сената Станислав Карчевский, зарабатывающий в месяц порядка 20 тыс. злотых ($5,2 тыс.), заявил, что учителя Польши должны работать не за деньги, а за идеалы.

"Вообще-то мы работаем за идеалы, но жить только на это нельзя", - заявил агентству учитель начальных классов Патрик Утовка. Он отметил, что забастовка в Варшаве "призвана вернуть достоинство и уважение профессии учителя".

Также польский учитель сообщил агентству, что сама идея повысить нагрузку на учителей кажется ему оскорбительной, поскольку он и так работает 50 часов в неделю без учета подготовки к занятиям, выполнения "бумажной работы" с документами и повышения квалификации.

1эф во

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