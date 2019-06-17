Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 16:17

Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Десантный корабль ВМС Польши Gniezno получил пробоину в ходе десантной операции у побережья Литвы, проходившей в рамках учений НАТО BALTOPS 2019, сообщили литовские СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье в районе пляжа Нямирсета близ Паланги. По словам очевидцев, десантный корабль при подходе к берегу наскочил на камни, в результате чего в его корпусе образовалась пробоина.

Официально литовские военные сообщили лишь, что на корабле возникли технические проблемы, и его покинуло подразделение морской пехоты.

Несмотря на инцидент, польский корабль остался на плаву. По имеющимся данным, в настоящее время он идет малым ходом в польский порт Гдыню.

Как сообщило в понедельник Минобороны Литвы, в ходе операции близ Паланги корабли НАТО и стран-партнеров блока отрабатывали высадку морского десанта в прибрежной зоне.

В ней принимали участие морские пехотинцы из Великобритании, США, Португалии, Польши и Румынии. Для высадки десанта были задействованы американский десантный корабль-док USS Fort Mchenry и польский малый десантный корабль Gniezno.

Как сообщалось, в крупномасштабных учениях BALTOPS-2019, которые проходят в акватории Балтийского моря с 9 по 21 июня, принимают участие 18 стран-членов НАТО и партнеров альянса. В них задействовано 8,6 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля 2 подлодки и 40 самолетов и вертолетов. Учения проводятся под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США.

В рамках BALTOPS-2019 отрабатываются десантные операции, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

1нв ки

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