Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 19:05

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Польский посол в Великобритании Аркадий Ржегоцкий направил послание 800 тыс. полякам, проживающим в королевстве, в котором рекомендовал им серьезно подумать над возвращением на родину и выразил беспокойство по поводу получения постоянного вида на жительство в стране после Brexit, сообщило в среду издание The Guardian.

"Я призываю вас серьезно рассмотреть возможность возвращения на родину. Быстро растущая экономика нашей страны создает для граждан все больше возможностей для развития и хороших условий жизни в стране", - заявил Ржегоцкий.

Он отметил, что в связи с Brexit, начинают возникать проблемы с регистрацией вида на жительство даже у тех поляков, которые "живут в Великобритании - ИФ на протяжении пяти или десяти лет".

Он добавил, что Польша "сожалеет" о выходе Британии из ЕС, однако в то же время отметил, что "этот процесс представляет возможность укрепить связи между двумя странами".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

1ви ар

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