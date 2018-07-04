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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 11:00 04.07.2018 - 11:00

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, неоднократно упоминал политику России как дестабилизирующий фактор для Европейского союза.

Он отнес "агрессивную политику" России к числу затянувшихся "экзистенциалистских кризисов" Европейского союза наряду с финансовым, миграционным, Brexit и другими кризисами.

"Эти последние годы мы переживали многочисленные геополитические угрозы, как терроризм, гибридная война, вмешательство России на Украине и не только, вмешательство в демократические государства, даже прямые нападения, как в Солсбери или дестабилизация Сирии", - сказал глава польского правительства.

"Россия также участвовала в планах дестабилизации как в Центральной Европе, так и на Западе", - продолжил М.Моравецкий, добавив к этому пример с Грузией.

По его словам, это ясно указывает на то, что "действия России не происходят случайно, они хорошо спланированы". "Единственной ошибкой этих стран был европейский выбор, который они сделали", - отметил польский премьер.

"Безопасность Восточного партнерства Европейского союза касается всех европейских государств, и это также затрагивает вопрос нашей безопасности", - сказал М.Моравецкий, призвав Евросоюз реагировать "всеми имеющимися в его распоряжении средствами".

Говоря об инвестициях в оборону и трансатлантических связях ЕС, он также заявил, что "сила Запада, сила НАТО в единстве, не будем забывать, что Соединенные Штаты Америки помогли нам выиграть Первую и Вторую мировые войны, а также защитить Запад и Европу от российских атак".

Кроме того, М.Моравецкий высказался за укрепление кибербезопасности ради защиты демократии и в связи с угрозами проведению выборов и референдумов.

Он не обошел своим вниманием Россию и в своих рассуждениях о миграционном кризисе. Премьер-министр сообщил, что Польша "приняла более 1,5 млн украинских граждан, из которых многие бежали из своих домов по причине агрессии со стороны России".

М.Моравецкий обрушился с резкой критикой на проект газопровода "Северный поток 2", который, по его словам, "подрывает все наши усилия в Центральной Европе". "Следует напомнить, что это не экономический проект, но, конечно, политический проект", - заявил польский премьер.

"Европейскому союзу не нужен "Северный поток 2", который усиливает риск дестабилизации Центральной Европы и дает огромный рычаг России против европейской экономики, но также и против европейской политики", - утверждал глава правительства Польши в своем выступлении перед евродепутатами.

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