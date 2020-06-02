Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 8:41

Варшава. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Сенат (верхняя палата парламента) Польши в ночь на вторник одобрил законодательство о проведении президентских выборов с использованием как традиционного, так и почтового голосования, сообщает польская пресса.

Таким образом открыт путь для того, чтобы провести выборы главы государства уже в течение июня. Окончательная дата голосования пока не объявлена, в то же время в правящей партии "Право и справедливость" называют 28 июня крайней датой, когда могут быть проведены президентские выборы перед тем, как истечет срок полномочий нынешнего президента Анджея Дуды.

В то же время прежде, чем будет объявлена дата голосования, обновленное законодательство должно быть направлено в сейм - нижнюю палату парламента Польши.

Проведение президентских выборов в Польше изначально было намечено на 10 мая, однако голосование было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В списке 10 кандидатов, в их числе и нынешний глава государства Анджей Дуда, полномочия которого истекают летом этого года.

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